Son dakika haberleri | Fatih Karagümrük, Kosovalı stoper Dresevic'i transfer etti Son dakika haberine göre VavaCars Fatih Karagümrük, Kosovalı milli futbolcu İbrahim Dresevic'i kadrosuna kattı. VavaCars Fatih Karagümrük, Kosovalı milli futbolcu İbrahim Dresevic'i kadrosuna kattı. Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Hollanda ekibi Heerenveen'de forma giyen 25 yaşındaki stoper ile sözleşme imzalandığı belirtildi. Dresevic, Heerenveen'de geçen sezon tüm kulvarlarda 32 maça çıktı. AA / Emre Doğan - Spor Fatih Karagümrük SC Heerenveen Spor Haberler Son Dakika

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