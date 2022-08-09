Son dakika haberleri... Eyüpspor, Brezilyalı stoper Luccas Claro'yu transfer etti Son dakika haberi... Spor Toto 1. Lig temsilcisi Eyüpspor, Brezilyalı stoper Luccas Claro'yu kadrosuna kattı. Spor Toto 1. Lig temsilcisi Eyüpspor, Brezilyalı stoper Luccas Claro'yu kadrosuna kattı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Eyüpspor'umuz, geçtiğimiz sezon Fluminense forması giyen Brezilyalı stoper Luccas Claro'yu renklerine bağladı. Luccas Claro'ya 'hoş geldin' diyor, eflatun-sarılı formayla başarılar diliyoruz." denildi. Ülkesinin Coritiba takımında Ocak 2011'de A takıma yükselen Claro, 6 sezon bu ekibin formasını terletti. 2016-2017 sezonunun devre arasında o dönem Süper Lig'de mücadele eden Gençlerbirliği'ne transfer olan 30 yaşındaki stoper, başkent temsilsinde 2,5 sezon kaldı. Süper Lig'de 38, 1. Lig'de 31 maçta forma giyen Claro, Türkiye Kupası'nda ise 6 maça çıktı. Brezilyalı stoper, 2019-2020 sezonu öncesinde Fluminense ile anlaşarak ülkesine döndü. Tecrübeli oyuncu, Brezilya 1. Futbol Ligi'nde iki takım formasıyla 184 maça çıktı. Luccas Claro, kariyerindeki 3 takımda toplam 305 müsabakada forma giydi ve 13 kez gol sevinci yaşadı. Spor AA / Emrah Oktay Fluminense Eyüpspor Spor Haberler Son Dakika

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