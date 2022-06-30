Son dakika haberleri: Eyüpspor, 5 futbolcu daha transfer etti Edinilen son dakika haberine göre Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eyüpspor, 5 futbolcu daha kadrosuna dahil etti. Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eyüpspor, 5 futbolcu daha kadrosuna dahil etti. Gün içinde Erdem Gökçe, Mehmet Murat Uçar, Nijeryalı Emeka Eze, Uğur Demirok ve Alparslan Öztürk'ün transferini açıklayan Eyüpspor Kulübü, akşam saatlerinde ise Kayserispor'dan İbrahim Akdağ, Tuzlaspor'dan Ahmet Yazar, Boluspor'dan Fethi Özer, Adana Demirspor'dan Metehan Mimaroğlu ve Sinan Kurt'u renklerine bağladığını duyurdu. Böylece eflatun-sarılı ekip bugün 10 oyuncuyla sözleşme imzalamış oldu. AA / Ercan Çakar - Spor Alparslan Öztürk Adana Demirspor Eyüpspor Spor Haberler Son Dakika

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