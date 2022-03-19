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Son dakika haberleri... Elazığ Basketbol TKBL'ye yükseldi

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Son dakika haberleri... Elazığ Basketbol TKBL'ye yükseldi

Son dakika haber: Gaziantep'te devam eden Kadınlar Basketbol Bölgesel Lig Final Grubu maçlarının 4. günü sonunda Elazığ Basketbol Kulübü (EBK), Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'ne yükselmeyi garantiledi.

GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep'te devam eden Kadınlar Basketbol Bölgesel Lig Final Grubu maçlarının 4. günü sonunda Elazığ Basketbol Kulübü (EBK), Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'ne yükselmeyi garantiledi.

Gaziantep'te oynanan Kadınlar Bölgesel Basketbol Ligi Final Grubu maçlarının 4. gününde İzmir Büyükşehir Belediyespor'la karşılaşan Elazığ Basketbol Kulübü, rakibini 63-53 yenerek Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligine yükselmeyi garantiledi. Bordo-beyazlı ekip, cumartesi günü formalite maçında Çerkezköy Belediyesi ile karşı karşıya gelecek.

Daha önce Ankara Diba'yı 64-52, Burhaniye Belediyespor'u 55-48 yenen Elazığ Basketbol, Emlak Konut'a ise 58-43 yenilmişti. - ELAZIĞ

İhlas Haber Ajansı / Spor

Gaziantep, basketbol, Türkiye, Elazığ, Spor, Haberler

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