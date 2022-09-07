Son dakika haberleri... Dostluk karşılamasını Muğlaspor kazandı Spor Haberleri Son dakika spor haberine göre Bölgesel Amatör Lig'de mücadele edecek olan Muğlaspor ile Süper Amatör ligde oynayacak olan Bayındırspor arasında dostluk maçı gerçekleştirildi. Bölgesel Amatör Lig'de mücadele edecek olan Muğlaspor ile Süper Amatör ligde oynayacak olan Bayındırspor arasında dostluk maçı gerçekleştirildi. Muğla Atatürk stadyumunda gerçekleşen müsabakada dakika 25'te Bayındırspor penaltıdan attığı gol ile 1-0 öne geçti. 31. Dakikada Muğla sporun attığı gol ile skoru 1-1 yaptı.35. dakikada skoru 2-1 yapan Bayındırspor. Hazırlık karşılaşmasının ilk yarısını Bayındırspor üstünlüğü ile sonuçlandı. Karşılaşmanın ikinci yarısına Bayındırsporun 2-1 lik üstünlüğü ile başladı. Dakika 70 te Muğlaspor 2-2 lik beraberliği yakalarken.82. Dakikada Muğlaspor dostluk karşılaşmasında 3-2 öne geçerken. Karşılaşma Muğlasporun 3-2 yenmesi ile sona erdi. - MUĞLA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Muğla Spor Haberler Son Dakika

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