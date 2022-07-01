Son dakika haberleri: Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda milli atlet Yasmani Copello Escobar, erkekler 400 metre engelli finalinde altın madalya kazandı. - Haberler

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Son dakika haberleri: Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda milli atlet Yasmani Copello Escobar, erkekler 400 metre engelli finalinde altın madalya kazandı.

AA - Muhammed Boztepe - Spor
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Son dakika haberleri: Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda milli atlet Yasmani Copello Escobar, erkekler 400 metre engelli finalinde altın madalya kazandı.

Son dakika haberler... Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda milli atlet Yasmani Copello Escobar, erkekler 400 metre engelli finalinde altın madalya kazandı.

Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda milli atlet Yasmani Copello Escobar, erkekler 400 metre engelli finalinde altın madalya kazandı.

AA / Muhammed Boztepe - Spor

Yasmani Copello Escobar Akdeniz Oyunları Cezayir Spor Haberler Son Dakika

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