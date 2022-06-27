Son dakika haberleri! Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda milli güreşçi Murat Fırat, grekoromen stil 67 kiloda altın madalya kazandı. Son dakika spor haberi... Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda milli güreşçi Murat Fırat, grekoromen stil 67 kiloda altın madalya kazandı. Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda milli güreşçi Murat Fırat, grekoromen stil 67 kiloda altın madalya kazandı. AA / Muhammed Boztepe - Spor Akdeniz Oyunları Cezayir Fırat Spor Haberler Son Dakika

Haberler ›› Spor ›› Son dakika haberleri! Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda milli güreşçi Murat Fırat, grekoromen stil 67 kiloda altın madalya kazandı. - Haberler

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