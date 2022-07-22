Son dakika haberleri | Çaykur Rizespor, Emircan Altıntaş'ı transfer etti
AA - Fikret Delal - Spor
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Son dakika haberleri... Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Emircan Altıntaş ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Emircan Altıntaş ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.
Yeşil-mavili kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Aytemiz Alanyaspor'da forma giyen 27 yaşındaki Emircan Altıntaş, kendisini 1 yıllığına kiralık olarak yeşil-mavi renklere bağlayan imzayı atmıştır." ifadesine yer verildi.
AA / Fikret Delal - Spor