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Son dakika haberleri | Çaykur Rizespor, Emircan Altıntaş'ı transfer etti

AA - Fikret Delal - Spor
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Son dakika haberleri | Çaykur Rizespor, Emircan Altıntaş'ı transfer etti

Son dakika haberleri... Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Emircan Altıntaş ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Emircan Altıntaş ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Yeşil-mavili kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Aytemiz Alanyaspor'da forma giyen 27 yaşındaki Emircan Altıntaş, kendisini 1 yıllığına kiralık olarak yeşil-mavi renklere bağlayan imzayı atmıştır." ifadesine yer verildi.

AA / Fikret Delal - Spor

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