Son dakika haberleri! Büyükekşi : "Yabancı hakem getirmek için değil, ihtiyaç olması durumunda VAR hakemi getirme kararı aldık" - Haberler

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Son dakika haberleri! Büyükekşi : "Yabancı hakem getirmek için değil, ihtiyaç olması durumunda VAR hakemi getirme kararı aldık"

AA - Zafer Göder - Spor
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Son dakika haberleri: TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin açıklamaları BOLU - TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi "2022-2023 Sezonu Merkez Hakem Kurulu Yaz Semineri" açılış töreninde konuştu.

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin açıklamaları BOLU - TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi "2022-2023 Sezonu Merkez Hakem Kurulu Yaz Semineri" açılış töreninde konuştu.

AA / Zafer Göder - Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Mehmet Büyükekşi Spor Haberler Son Dakika

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