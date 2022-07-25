Son dakika haberleri! Büyükekşi : "Yabancı hakem getirmek için değil, ihtiyaç olması durumunda VAR hakemi getirme kararı aldık"
AA - Zafer Göder - Spor
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Son dakika haberleri: TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin açıklamaları BOLU - TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi "2022-2023 Sezonu Merkez Hakem Kurulu Yaz Semineri" açılış töreninde konuştu.
TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin açıklamaları BOLU - TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi "2022-2023 Sezonu Merkez Hakem Kurulu Yaz Semineri" açılış töreninde konuştu.
AA / Zafer Göder - Spor