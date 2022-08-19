Son dakika haberleri | Bisiklet Yol Yarışları Türkiye Şampiyonası'nda kaza Son dakika spor haberi: Tokat'ta, Bisiklet Yol Yarışları Türkiye Şampiyonası'nda meydana gelen kazada 3 sporcu yaralandı. Tokat'ta, Bisiklet Yol Yarışları Türkiye Şampiyonası'nda meydana gelen kazada 3 sporcu yaralandı. Edinilen bilgiye göre kaza; Tokat - Turhal kara yolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü yakınlarındaki kavşakta meydana geldi. Bisiklet Yol Yarışları Türkiye Şampiyonana katılan sporculardan birisi sollama yaptığı sırada rakibine çarptı. Teker tekere yapılan mücadele sırasında yaşanan kazada 5 bisikletli yere düştü. Düşmenin etkisi ile yaralanan 3 sporcu ambulanslarla kentteki hastanelere sevk edildi. Ambulanslara Tokat Devlet Hastanesine sevk edilen 2 sporcu tedavi altına alındı. Düşmenin etkisi ile sporcuların elinde yüzünde ve vücudunun çeşitli yerlerinde sıyrıklar oluştuğu gözlemlendi. Kazayla ilgili jandarma ekipleri inceleme başlattı. - TOKAT Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Türkiye Tokat Spor Haberler Son Dakika

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