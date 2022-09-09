Beşiktaş, Tayyip Talha Sanuç ile sözleşme imzaladı
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Beşiktaş, Adana Demirspor'un 22 yaşındaki defans oyuncusu Tayyip Talha Sonuç ile sözleşme imzaladı.
Beşiktaş, Adana Demirspor'un 22 yaşındaki defans oyuncusu Tayyip Talha Sonuç ile sözleşme imzaladı.
Siyah-beyazlı kulüpten transferle ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüz, 2022-23 sezonu transfer çalışmaları kapsamında, defans oyuncusu Tayyip Talha Sanuç ile sözleşme imzalamıştır. Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Tayyip Talha Sanuç'a Beşiktaş Ailesi'ne hoş geldin der, şanlı formamızla başarılar dileriz" denildi. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor