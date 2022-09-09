Beşiktaş, Tayyip Talha Sanuç ile sözleşme imzaladı Spor Haberleri Beşiktaş, Adana Demirspor'un 22 yaşındaki defans oyuncusu Tayyip Talha Sonuç ile sözleşme imzaladı. Beşiktaş, Adana Demirspor'un 22 yaşındaki defans oyuncusu Tayyip Talha Sonuç ile sözleşme imzaladı. Siyah-beyazlı kulüpten transferle ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüz, 2022-23 sezonu transfer çalışmaları kapsamında, defans oyuncusu Tayyip Talha Sanuç ile sözleşme imzalamıştır. Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Tayyip Talha Sanuç'a Beşiktaş Ailesi'ne hoş geldin der, şanlı formamızla başarılar dileriz" denildi. - İSTANBUL Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Recep Tayyip Erdoğan Adana Demirspor Beşiktaş Spor Haberler

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