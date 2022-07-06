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SPOR Beşiktaş'ın yeni transferi Jackson Muleka, İstanbul'a geldi

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Beşiktaş'ın yeni transferi Jackson Muleka, İstanbul'a geldiEnver ALAS - İSTANBUL, (DHA)Beşiktaş Kulübü'nün transferi için görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdiği Jackson Muleka, İstanbul'a geldi.

Beşiktaş'ın yeni transferi Jackson Muleka, İstanbul'a geldi

Enver ALAS - İSTANBUL, (DHA)

Beşiktaş Kulübü'nün transferi için görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdiği Jackson Muleka, İstanbul'a geldi.

Belçika ekibi Standard Liege'te forma giyen 22 yaşındaki forvet, Brüksel'den kalkan uçakla İstanbul Yeni Havalimanı'na ulaştı. Muleka, havalimanında kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyenlere de kartal pozu verdi.

Siyah-beyazlı yetkililerle birlikte kendisi için ayarlanan araç ile havalimanından ayrılan Jackson Muleka'nın yarın sağlık kontrolünden geçmesi bekleniyor.

Demirören Haber Ajansı / Spor

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