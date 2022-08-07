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Son dakika haberleri | Barcelona, sezon öncesi hazırlık maçını farklı kazandı

Son dakika haberleri | Barcelona, sezon öncesi hazırlık maçını farklı kazandı

Son dakika haberler: İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) takımlarından Barcelona, gelenekselleşen hazırlık maçı Joan Gamper Kupası'nda ağırladığı Meksika kulübü UNAM Pumas'ı 6-0 yendi.

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İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) takımlarından Barcelona, gelenekselleşen hazırlık maçı Joan Gamper Kupası'nda ağırladığı Meksika kulübü UNAM Pumas'ı 6-0 yendi.

Nou Camp Stadı'nda sezon öncesi taraftarı karşısına çıkan Barcelona, maça hızlı başladı.

Katalan temsilcisi, 2. dakikada yeni transfer Polonyalı santrfor Robert Lewandowski, 5. ve 19. dakikalarda Pedri, 10. dakikada Ousmane Dembele'nin ağları sarsmasıyla ilk yarıyı 4-0 önde kapadı.

İkinci devrede yedek ağırlıklı bir kadroyla mücadele eden Barcelona, 49. dakikada Pierre-Emerick Aubameyang ve 84. dakikada Frenkie de Jong'un golleriyle karşılaşmadan 6-0 galip ayrıldı.

AA / Doğa Kırmızıoğlu - Spor

Barcelona İspanya La Liga Futbol Spor Haberler Son Dakika

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