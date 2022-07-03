Son dakika haberleri | Bandırmaspor'un yıldızı Phılıppe Keny transferin gözdesi Edinilen son dakika haberine göre Spor Toto 1'inci lig takımlarından Bandırmaspor'un geçen yaz kadrosuna kattığı Philippe Keny, ilk sezonunda gösterdiği performansa dikkatleri üzerine çekmişti. Spor Toto 1'inci lig takımlarından Bandırmaspor'un geçen yaz kadrosuna kattığı Philippe Keny, ilk sezonunda gösterdiği performansa dikkatleri üzerine çekmişti. 23 yaşındaki Senegalli forvete Rusya'dan Spartak Moskova ve İsviçre'nin Zürih takımları talip oldu. Keny'yi Süper lig ve Spor toto 1'inci lig'den de isteyen kulüpler var. Şampiyonluğa oynayacak bir takım kurmayı planlayan Bandırmaspor yönetimi istenilen teklifin gelmemesi halinde oyuncusunu satmayı düşünmüyor. Philippe Keny geçen sezon Bandırmaspor formasıyla çıktığı 36 maçta 14 gol atarken, 7 de asist yapmıştı. Demirören Haber Ajansı / Spor Spor Haberler Son Dakika

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