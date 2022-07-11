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Son dakika haberleri | Bandırmaspor, Fatih Kurucuk'u transfer etti

AA - Ahmet Pesen - Spor
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Son dakika haberleri | Bandırmaspor, Fatih Kurucuk'u transfer etti

Son dakika spor haberi... Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor, Hatayspor ile yollarını ayıran Fatih Kurucuk'u kadrosuna kattı.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor, Hatayspor ile yollarını ayıran Fatih Kurucuk'u kadrosuna kattı.

Bandırmaspor'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, 24 yaşındaki stoper Fatih Kurucuk ile 2 yıllık sözleşme imzalandı.

Göztepe, Fethiyespor, Fatih Karagümrük ve Hatayspor formalarını giyen Fatih Kurucuk, 142 maçta 9 gol attı.

AA / Ahmet Pesen - Spor

Hatayspor Fatih Spor Haberler Son Dakika

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