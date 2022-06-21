Son dakika haberleri | Balkan Şampiyonası'nda 22 madalya kazanan Atletizm Milli Takımı yurda otobüsle döndü

Romanya'da düzenlenen Büyükler Balkan Atletizm Şampiyonası'nda 22 madalya kazanan Türkiye Atletizm Milli Takımı, Kapıkule Sınır Kapısı'ndan yurda giriş yaptı.

Romanya'nın Craiova kentinde iki gün süren 22'nci Büyükler Balkan Atletizm Şampiyonası'na katılan Türkiye Atletizm Milli Takımı, 22 madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı. Şampiyonada 6 altın, 6 gümüş, 10 bronz madalya kazanarak tarihinde ilk defa böyle büyük bir başarıya imza atan kafile otobüs yolculuğu ile Edirne'den Bulgaristan'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı'ndan ülkeye giriş yaptı.

Şampiyonada 100 metrede altın madalya kazanan Kayahan Özer de, "İlk hedefimiz 10 gün sonra gerçekleşecek olan Akdeniz Oyunları. İnşallah orada da altın madalya kazanacağım. Dünya şampiyonası ve diğer şampiyonalarda da, Balkan Şampiyonası'nda olduğu gibi, Türk bayrağını göndere çektireceğiz" şeklinde konuştu.