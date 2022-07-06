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Son dakika haberleri: Bahçeşehir Koleji, Sloven basketbolcu Blazic'i transfer etti

AA - Doğa Kırmızıoğlu - Spor
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Son dakika haberleri: Bahçeşehir Koleji, Sloven basketbolcu Blazic'i transfer etti

Edinilen son dakika gelişmesine göre Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı, Sloven oyuncu Jaka Blazic'i kadrosuna kattı.

Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı, Sloven oyuncu Jaka Blazic'i kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, dış transferde Vladimir Brodziansky ve Görkem Doğan'ın ardından 32 yaşındaki Blazic'in de kadroya dahil edildiği belirtildi.

Kariyerinde Kızılyıldız, Baskonia ve Barcelona gibi önemli takımların formalarını giyen ve son olarak Slovenya'nın köklü takımı Cedevita Olimpija'nın kaptanlığını yapan Blazic'i tebrik eden isimlerden biri de milli takımdan arkadaşı Luka Doncic oldu.

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekiplerinden Dallas Mavericks'in formasını giyen yıldız oyuncu, Instagram hesabından yaptığı paylaşım ile Bahçeşehir Koleji'ne transfer olan Blazic'i kutladı.

Bu ikili, son olarak 2023 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Hırvatistan'ı 97-69, İsveç'i 84-81 mağlup eden Slovenya'nın formasını giymişti.

AA / Doğa Kırmızıoğlu - Spor

basketbol Slovenya Spor Haberler Son Dakika

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