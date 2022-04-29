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Son dakika haberleri! Aydın BŞB voleybolda iç transfere yöneldi

Demirören Haber Ajansı - Bahattin Albayrak - Spor
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Son dakika haberleri! Aydın BŞB voleybolda iç transfere yöneldi

Son dakika haberi... MİSLİ.com Sultanlar Ligi'nde sezonu tamamlar tamamlamaz transfere yönelip 5 takviye yapan Aydın Büyükşehir Belediyespor, iç transferde Emine Arıcı ile nikah tazeledi.

AYDIN (DHA) -

MİSLİ.com Sultanlar Ligi'nde sezonu tamamlar tamamlamaz transfere yönelip 5 takviye yapan Aydın Büyükşehir Belediyespor, iç transferde Emine Arıcı ile nikah tazeledi. Aydın ekibi,1.5 yıldır takımda forma giyen 25 yaşındaki orta oyuncusunun sözleşmesini 1 yıllığına uzattı. Vakıfbank altyapısında yetişen 1.92 metre boyundaki voleybolcu daha önce Bayramiçspor, Alaşehir Belediyespor, Salihli Belediyespor, Pursaklar, Küçükyalı Yelken ve Edremit Belediye Altınoluk kulüplerinde görev almıştı. Dış transferde Sasa Planinsec, Çağla Salih, Özge Nur Çetiner, Selin Adalı ve İdil Naz Kanbur'u kadrosuna katan mavi-beyazlılar, yeni sezon kadrosunda takımda düşünülmeyen Güldeniz Önal, Duygu Düzceler ve Ezgi Bektaş ile yollarını ayırmıştı.

 


- Nazilli

Demirören Haber Ajansı / Bahattin Albayrak - Spor

Büyükşehir Belediyespor, Evlilik, Aydın, Spor, Haberler

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