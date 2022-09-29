Son dakika haberleri! Avrupa Ümitler Tekvando Şampiyonası'nda Elif Sude Akgül bronz madalya kazandı Spor Haberleri Son dakika habere göre Milli sporcu Elif Sude Akgül, Arnavutluk'ta düzenlenen Avrupa Ümitler Tekvando Şampiyonası'nda bronz madalya elde etti. Milli sporcu Elif Sude Akgül, Arnavutluk'ta düzenlenen Avrupa Ümitler Tekvando Şampiyonası'nda bronz madalya elde etti. Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre organizasyona, 4 sıklette yapılan müsabakalarla devam edildi. Başkent Tiran'da yapılan organizasyonun üçüncü gününde 49 kiloda tatamiye çıkan Elif Sude Akgül bronz madalya kazandı. Türkiye 3 gün sonunda madalya sayısını 2 altın, 3 gümüş ve 4 bronz olmak üzere 9'a yükseltti. Şampiyonada yarın 4 sıklette yapılacak müsabakalarla devam edilecek. Spor Kaynak: AA / Fatih Gazioğlu Türkiye Spor Haberler Son Dakika

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