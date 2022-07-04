Son dakika haberleri: Arsenal, Gabriel Jesus'u transfer etti Son dakika spor haberi... İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal, Brezilyalı futbolcu Gabriel Jesus'u Manchester City'den transfer etti. İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal, Brezilyalı futbolcu Gabriel Jesus'u Manchester City'den transfer etti. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 25 yaşındaki Brezilyalı santrfor ile uzun süreli sözleşme imzalandı. Arsenal, Jesus'un bonservis bedeline ilişkin bilgi vermedi ancak İngiliz basını, transferin 45 milyon sterlin karşılığında gerçekleştiğini öne sürdü. Profesyonel kariyerine, altyapısından yetiştiği Palmeiras kulübünde başlayan Jesus, 2017'nin ocak ayında Manchester City'ye gitti. Jesus, 236 maça çıktığı ve 95 gol attığı Manchester City formasıyla 4 Premier Lig şampiyonluğu yaşadı. Brezilya Milli Takımı formasıyla da 56 karşılaşmada 19 gole imza atan Jesus, 2019'da Kupa Amerika'yı kaldırdı. AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor Manchester Arsenal FC Spor Haberler Son Dakika

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