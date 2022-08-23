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Son dakika haberleri | Altınordu'da Kahraman zaman istedi

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Son dakika haberleri | Altınordu'da Kahraman zaman istedi

Gelen son dakika haberine göre SPOR Toto 1'inci Lig'de ilk 2 haftada Gençlerbirliği ile deplasmanda 3-3 berabere kalıp evinde Sakaryaspor'a 2-0 yenilen Altınordu'da teknik direktör Ufuk Kahraman zaman istedi.

SPOR Toto 1'inci Lig'de ilk 2 haftada Gençlerbirliği ile deplasmanda 3-3 berabere kalıp evinde Sakaryaspor'a 2-0 yenilen Altınordu'da teknik direktör Ufuk Kahraman zaman istedi.

En kısa sürede sistemin oturacağını belirten genç teknik adam, "Kendi oyunumuzu oynamak için yoğun çalışıyoruz. Gençlerbirliği maçının ilk yarısı, Sakaryaspor karşılaşmasının da ikinci devresinde çok iyi işler yaptık. Bunu yayayacağız. Bunun için birz zamana ihtiyacımız olacak. Bu hafta deplasmanda Boluspor'la oynayacağız. Ben takımıma, genç ve tecrübeli oyuncularıma sonuna kadar güveniyorum. Altınordu geride kalan sezonlarda hep sonradan açıldı. Biz bu süreyi daha kısaya çevireceğiz" dedi.


- İzmir
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Gençlerbirliği Sakaryaspor Altınordu Spor Haberler Son Dakika

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