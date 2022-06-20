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Son dakika haber! Adanaspor, kaleci Hasan Hüseyin Akınay'ı transfer etti

AA - Fikret Kavğalı - Spor
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Son dakika haber! Adanaspor, kaleci Hasan Hüseyin Akınay'ı transfer etti

Son dakika haberi... Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, Çorum FK'den kaleci Hasan Hüseyin Akınay'ı renklerine bağladı.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, Çorum FK'den kaleci Hasan Hüseyin Akınay'ı renklerine bağladı.

Turuncu-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, son olarak TFF 2. Lig takımlarından Çorum FK forması giyen 28 yaşındaki kaleci Hasan Hüseyin Akınay ile 2 yıllık anlaşmaya varıldığı duyuruldu.

AA / Fikret Kavğalı - Spor

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