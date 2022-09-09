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Son dakika haberleri! A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, sakatlığı nedeniyle ameliyat olması gereken Shane Larkin'in Avrupa Şampiyonası'na devam...

Spor Haberleri

Son dakika haberleri! A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, sakatlığı nedeniyle ameliyat olması gereken Shane Larkin'in Avrupa Şampiyonası'na devam...

Son dakika haberler: A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, sakatlığı nedeniyle ameliyat olması gereken Shane Larkin'in Avrupa Şampiyonası'na devam edemeyeceğini açıkladı.

A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, sakatlığı nedeniyle ameliyat olması gereken Shane Larkin'in Avrupa Şampiyonası'na devam edemeyeceğini açıkladı.

Kaynak: AA / Emrah Oktay - Spor

A Milli Erkek Basketbol Takımı Ergin Ataman Shane Larkin Spor Haberler Son Dakika

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