Son dakika haberleri: 19. Akdeniz Oyunları'nda atletizm kadınlar cirit atmada mücadele eden milli atlet Eda Tuğsuz, 59.30m'lik atışıyla gümüş madalya kazandı. - Haberler

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Son dakika haberleri: 19. Akdeniz Oyunları'nda atletizm kadınlar cirit atmada mücadele eden milli atlet Eda Tuğsuz, 59.30m'lik atışıyla gümüş madalya kazandı.

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Son dakika haberleri: 19. Akdeniz Oyunları'nda atletizm kadınlar cirit atmada mücadele eden milli atlet Eda Tuğsuz, 59.30m'lik atışıyla gümüş madalya kazandı.

Gelen son dakika haberine göre 19. Akdeniz Oyunları'nda atletizm kadınlar cirit atmada mücadele eden milli atlet Eda Tuğsuz, 59.30m'lik atışıyla gümüş madalya kazandı.

19. Akdeniz Oyunları'nda atletizm kadınlar cirit atmada mücadele eden milli atlet Eda Tuğsuz, 59.30m'lik atışıyla gümüş madalya kazandı. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Spor

Akdeniz Oyunları Eda Tuğsuz Atletizm Spor Haberler Son Dakika

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