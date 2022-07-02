Son dakika haberleri: 19. Akdeniz Oyunları'nda atletizm kadınlar cirit atmada mücadele eden milli atlet Eda Tuğsuz, 59.30m'lik atışıyla gümüş madalya kazandı.
İhlas Haber Ajansı - Spor
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Gelen son dakika haberine göre 19. Akdeniz Oyunları'nda atletizm kadınlar cirit atmada mücadele eden milli atlet Eda Tuğsuz, 59.30m'lik atışıyla gümüş madalya kazandı.
19. Akdeniz Oyunları'nda atletizm kadınlar cirit atmada mücadele eden milli atlet Eda Tuğsuz, 59.30m'lik atışıyla gümüş madalya kazandı. - İSTANBUL
İhlas Haber Ajansı / Spor