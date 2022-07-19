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Son dakika haberleri... 1461 Trabzon FK, Galatasaray'dan 2 oyuncu transfer etti

Demirören Haber Ajansı - Selay Saykal - Spor
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Son dakika haberleri... 1461 Trabzon FK, Galatasaray'dan 2 oyuncu transfer etti

Son dakika spor haberi: TFF 2'nci Lig ekibi 1461 Trabzon FK, Galatasaray altyapısında yetişen Selman Faruk Dibek ve Atalay Yıldırım'ı kadrosuna kattı.

TFF 2'nci Lig ekibi 1461 Trabzon FK, Galatasaray altyapısında yetişen Selman Faruk Dibek ve Atalay Yıldırım'ı kadrosuna kattı.

TFF 2'nci Lig'de mücadele eden 1461 Trabzon FK, Galatasaray altyapısında yetişen Atalay Yıldırım ve Selman Faruk Dibek'i transfer etti. Yeni takımlarıyla 3'er yıllık anlaşma imzalayan oyuncular için tören düzenlendi. Törende konuşan 1461 Trabzon FK Başkan Yardımcısı Ali Haydar Baş, "İki oyuncuyu da bonservisi ile transfer ettik. Kalitelerine ve yeteneklerine güveniyoruz. İnşallah burada çok başarılı olacaklar ve kendilerini ilerleyen yıllarda üst liglerde izleyeceğiz" dedi.

19 yaşındaki kanat oyuncusu Atalay Yıldırım ise "Buraya geldiğim için mutluyum. 2'nci ligde kiralık oynadığım için ligi biliyorum. Yabancılık çekmeyeceğim" diye konuştu. 20 yaşındaki forvet Selman Faruk Dibek de,  "Buraya kendimi göstermek için geldim. Liglerin başlamasını sabırsızlıkla bekliyorum" ifadelerini kullandı.


Demirören Haber Ajansı / Selay Saykal - Spor

Türkiye Futbol Federasyonu 1461 Trabzon Galatasaray Spor Haberler Son Dakika

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