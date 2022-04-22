Son dakika haberleri: 10. Asliye Hukuk Mahkemesi Galatasaray'da seçim kararının tedbiren dururulmasına yapılan itirazı kabul etti.
İhlas Haber Ajansı - Spor
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Son dakika haberleri: 10. Asliye Hukuk Mahkemesi Galatasaray'da seçim kararının tedbiren dururulmasına yapılan itirazı kabul etti.
10. Asliye Hukuk Mahkemesi Galatasaray'da seçim kararının tedbiren dururulmasına yapılan itirazı kabul etti. Galatasaray'da seçim 30 Nisan'da yapılacak. - İSTANBUL
İhlas Haber Ajansı / Spor