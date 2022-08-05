Son dakika haberi... Yüksel Yıldırım: 'Pivot forvet transferini önümüzdeki hafta başında yapacağız'

SAMSUN (İHA) – Samsunspor Başkanı ve sahibi Yüksel Yıldırım, pivot forvet transferini önümüzdeki hafta yapacaklarını söyledi.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Samsunspor bu transfer sezonunda 15 yeni oyuncu transfer edip, 14 futbolcuyla yollarını ayırdı. Kırmızı-beyazlılar forvet hattına mevcut kadroda bulunan Tomane Mendes'in yanı sıra geçen sezonun 1. Lig normal sezon gol kralı Ahmet Sagat ve Fransız forvet Gaetan Laura'yı transfer etmişti. Başkan Yüksel Yıldırım, bir yabancı pivot santrafor daha alacaklarını açıkladı.

Kendisine ait sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Yüksel Yıldırım, "Artık Spor Toto 1. Lig'in başlamasına bir hafta kaldı. Tek eksiğimiz olan pivot forvet transferimizi de önümüzdeki hafta başında yapıp lige hazır başlamak istiyoruz. Güzel bir çilek transferi için uğraşıyoruz. Ama çilek bulmakta zorlanıyoruz. Futbol Gelişim Direktörümüz Batu Kaplan'a güveniyoruz" ifadelerini kullandı. - SAMSUN