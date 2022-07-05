Son dakika haberi | Yukatel Merkezefendi'de guard transferi Edinilen son dakika gelişmesine göre ING Basketbol Süper Ligi'nde ikinci sezonunu geçirmeye hazırlanan Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, Samsunspor'dan Burak Eşlik'i transfer etti. ING Basketbol Süper Ligi'nde ikinci sezonunu geçirmeye hazırlanan Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, Samsunspor'dan Burak Eşlik'i transfer etti. 1994 doğumlu, 1.93 m boyundaki guard 2017'de University of Southern Indiana'dan mezun oldu. Türkiye'de; Trabzonspor, Sakarya BŞB, Afyon Belediyesi ve Büyükçekmece takımlarında forma giyen Eşlik, geçen sezon Samsunspor ile bir alt ligde 41 maçta 21.51 dakika, 9.6 sayı, 1.9 ribaund ve 1.8 asist ortalamaları ile oynadı. Demirören Haber Ajansı / Spor Basketbol Süper Ligi Merkezefendi Samsunspor ING Bank Spor Haberler Son Dakika

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