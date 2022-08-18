Son dakika haberi... Wolverhampton'dan kulüp tarihinin en pahalı transferi

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Wolverhampton, Sporting Lizbon'dan Matheus Nunes ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. İngiliz ekibi, yaptığı açıklamada bonservis bedelini belirtmezken bu transferin kulüp tarihinin en pahalı transferi olduğunu duyurdu.

Premier Lig ekiplerinden Wolverhampton, transfer çalışmalarına devam ediyor. İngiliz ekibi; Hee Chan Hwang, Nathan Collins ve Goncalo Guedes transferlerinden sonra Matheus Nunes'i de kadrosuna kattı. 23 yaşındaki orta saha oyuncusuyla 5 yıllık anlaşma sağlayan Wolverhampton'ın ada basınında çıkan haberlere göre bu transfer için Portekiz ekibine 38 milyon Sterlin bonservis bedeli ödeyeceği ifade edildi.

Öte yandan Nunes geçtiğimiz sezon Sporting Lizbon formasıyla 50 maçta görev alırken 4 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.