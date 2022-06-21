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Son dakika haberi... Türk Telekom Basketbol Takımı'nın ilk transferi Erkan Yılmaz oldu

AA - Erkan Tiryaki - Spor
Son dakika haberi... Türk Telekom Basketbol Takımı'nın ilk transferi Erkan Yılmaz oldu

Son dakika haberleri: Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Türk Telekom, yeni sezon öncesi ilk transferini Bahçeşehir Koleji'nde forma giyen Erkan Yılmaz'ı kadrosuna katarak yaptı.

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Türk Telekom, yeni sezon öncesi ilk transferini Bahçeşehir Koleji'nde forma giyen Erkan Yılmaz'ı kadrosuna katarak yaptı.

Mavi-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz sezon Bahçeşehir Koleji forması giyen Erkan Yılmaz'ı renklerimize bağladık. Ailemize hoş geldin Erkan Yılmaz." ifadelerine yer verildi.

Erkan'la 1+1 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

Bahçeşehir Koleji'yle FIBA Avrupa Kupası'nı kazanan 24 yaşındaki forvet oyuncusu, sezonu 6.2 sayı ve 1.8 asist ortalamalarıyla tamamladı.

AA / Erkan Tiryaki - Spor

Basketbol Süper Ligi Türk Telekom Spor Haberler Son Dakika

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