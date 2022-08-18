Son dakika haberi! Trabzonspor, Mountassir Lahtimi'nin transferi için görüşmelere başladı
Son dakika haber... Trabzonspor Kulübü, oyuncu Mountassir Lahtimi'nin transferi hakkında görüşmelere başlandığını duyurdu.
Trabzonspor Kulübü, oyuncu Mountassir Lahtimi'nin transferi hakkında görüşmelere başlandığını duyurdu.
Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, "Fath Union Sport Kulübünün profesyonel futbolcusu Mountassir Lahtimi'nin kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.
Kaynak: AA / Duygu Avunduk - Spor