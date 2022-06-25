Son dakika haberi: TOFAŞ, ABD'li basketbolcu Rob Gray'i transfer etti Gelen son dakika haberine göre ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ, 28 yaşındaki ABD'li basketbolcu Rob Gray'i kadrosuna kattı. ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ, 28 yaşındaki ABD'li basketbolcu Rob Gray'i kadrosuna kattı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre TOFAŞ, 2022-2023 sezonu kadro yapılanma çalışmaları kapsamında ilk yabancı transferini gerçekleştirdi. Mavi-yeşilli kulüp, Dimitris Priftis'in başantrenörlüğe getirilmesinin ardından 2020-2021 sezonu ULEB Avrupa Kupası final serisinin en değerli oyuncusu (MVP) Rob Gray ile anlaşma sağladı. Fransız AS Monaco Basket ile ULEB Avrupa Kupası şampiyonluğu yaşadıktan sonra geçen sezon THY Avrupa Ligi deneyimi bulunan Rob Gray, 1,86 metre boyunda ve şutör gard pozisyonunda oynuyor. AA / Sedat Gök - Spor Tam Gemi Şok Denemeleri Basketbol Süper Ligi Basketbolcu Spor Haberler Son Dakika

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