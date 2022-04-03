Son dakika haberi: TFF, Spor Toto 1. Lig'e yükselmeyi garantileyen Pendikspor'u kutladı - Haberler

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Son dakika haberi: TFF, Spor Toto 1. Lig'e yükselmeyi garantileyen Pendikspor'u kutladı

AA - Emre Doğan - Spor
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Son dakika haberi: TFF, Spor Toto 1. Lig'e yükselmeyi garantileyen Pendikspor'u kutladı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta sezonun bitimine 5 hafta kala şampiyonluğu garantileyen Pendikspor'u tebrik etti.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta sezonun bitimine 5 hafta kala şampiyonluğu garantileyen Pendikspor'u tebrik etti.

TFF'den yapılan açıklamada, "TFF 2. Lig Beyaz Grup şampiyonu Pendikspor'u başarısından dolayı kutlar, gelecek sezon Spor Toto 1. Lig'de başarılar dileriz." denildi.

AA / Emre Doğan - Spor

Türkiye Futbol Federasyonu, Pendikspor, Spor Toto, Spor, Haberler

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