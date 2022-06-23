Türkiye Futbol Federasyonu, mevcut yayıncı Digiturk beIN Media Group ile 2 yıllık uzatma sözleşmesi yapılmasına oy birliği ile karar verildiğini... - Haberler

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Türkiye Futbol Federasyonu, mevcut yayıncı Digiturk beIN Media Group ile 2 yıllık uzatma sözleşmesi yapılmasına oy birliği ile karar verildiğini...

AA - Yunus Kaymaz - Spor
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Türkiye Futbol Federasyonu, mevcut yayıncı Digiturk beIN Media Group ile 2 yıllık uzatma sözleşmesi yapılmasına oy birliği ile karar verildiğini...

Türkiye Futbol Federasyonu, mevcut yayıncı Digiturk beIN Media Group ile 2 yıllık uzatma sözleşmesi yapılmasına oy birliği ile karar verildiğini açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu, mevcut yayıncı Digiturk beIN Media Group ile 2 yıllık uzatma sözleşmesi yapılmasına oy birliği ile karar verildiğini açıkladı.

AA / Yunus Kaymaz - Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Digiturk beIN Spor Haberler

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