Türkiye Futbol Federasyonu, mevcut yayıncı Digiturk beIN Media Group ile 2 yıllık uzatma sözleşmesi yapılmasına oy birliği ile karar verildiğini...
AA - Yunus Kaymaz - Spor
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Türkiye Futbol Federasyonu, mevcut yayıncı Digiturk beIN Media Group ile 2 yıllık uzatma sözleşmesi yapılmasına oy birliği ile karar verildiğini açıkladı.
Türkiye Futbol Federasyonu, mevcut yayıncı Digiturk beIN Media Group ile 2 yıllık uzatma sözleşmesi yapılmasına oy birliği ile karar verildiğini açıkladı.
AA / Yunus Kaymaz - Spor