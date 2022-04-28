Son dakika haberi! Talasgücü 20 maçta 15 kez kazandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi! Talasgücü 20 maçta 15 kez kazandı

İhlas Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
Son dakika haberi! Talasgücü 20 maçta 15 kez kazandı

Son dakika haberlerine göre Türkiye 3.Ligi'ne yükselemeyen Talasgücü Belediyespor, 2'si play-off olmak üzere oynadığı 20 maçta 15 kez galibiyet sevinci yaşadı.

Türkiye 3.Ligi'ne yükselemeyen Talasgücü Belediyespor, 2'si play-off olmak üzere oynadığı 20 maçta 15 kez galibiyet sevinci yaşadı.

Bölgesel Amatör Lig'de mücadele veren Talasgücü Belediyespor, sezonu istediği gibi noktalayamadı. Türkiye 3. Lig kapısından dönen sarı lacivertliler, 2'si play-off maçı olmak üzere 20 müsabakaya çıktı. 15 kez kazanan 2 beraberlik alan sarı lacivertliler, 3 kez mağlup oldu. 59 gol atan Talasgücü Belediyespor kalesinde ise 14 gol gördü.

Grup maçlarında 1 kez mağlup olan sarı lacivertliler, Mersin'de oynanan play-off maçlarında da 2 kez mağlup olarak hedefine ulaşamadı. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı / Spor

Amatör Lig, Play Off, Türkiye, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title