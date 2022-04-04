Son dakika haberi! Sigorta Shop Üst Yöneticisi Kaya, Misli.com Sultanlar Ligi'ne yükselen takımları tebrik etti

ÇUKUROVA, ADANA (AA) - Sigorta Shop Üst Yöneticisi (CEO) Aydın Kaya, Voleybol Sigorta Shop Kadınlar 1. Ligi'ni şampiyonlukla tamamlayan İlbank ile Çukurova Belediyespor'u kutladı.

Kaya, yaptığı yazılı açıklamada, Voleybol Sigorta Shop Kadınlar 1. Ligi'nde güzel bir sezonu geride bıraktıklarını belirtti.

Yarı final ve final etaplarının ardından ilk iki sırada yer alan İlbank ve Çukurova Belediyespor'un Misli.com Sultanlar Ligi'ne yükseldiğini anımsatan Kaya, "Her iki takımı da canı gönülden kutluyor, önümüzdeki sezon yer alacakları Misli.com Ligi'nde kendilerine başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.