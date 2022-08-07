Son dakika haberi! Pınar Karşıyaka, Duşan Cantekin'i transfer etti
Son dakika haber... ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka, 32 yaşındaki pivot Duşan Cantekin'i kadrosuna kattı.
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ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka, 32 yaşındaki pivot Duşan Cantekin'i kadrosuna kattı.
Pınar Karşıyaka'dan yapılan açıklamada, " Pınar Karşıyaka'mıza hoş geldin Duşan Cantekin. Geçtiğimiz sezon Gaziantep Basketbol'da oynayan Duşan Cantekin Pınar Karşıyaka'mızda." ifadelerine yer verildi.
Duşan Cantekin, geçmiş sezonlarda Anadolu Efes, Trabzonspor, Mersin Büyükşehir Belediyespor, İstanbul Büyükşehir Belediyespor ve Galatasaray takımlarında da görev almıştı.
AA / Ali Korkmaz - Spor