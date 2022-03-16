Son dakika haberi... Pierre-Emerick Aubameyang: Buraya kazanmak için geldik

Barcelona forması giyen Pierre-Emerick Aubameyang, "Bizim için en önemlisi, yarın oynayacağımız maç. Buraya kazanmak için geldik ve Avrupa maçı olduğu için oldukça önem veriyoruz. Galatasaray defansı ilk maçta oldukça iyiydi. Yarın ne yapmamız gerektiğini biliyoruz" dedi.

Barcelona, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu rövanş karşılaşmasında yarın İstanbul'da Galatasaray'a konuk olacak. Mücadele öncesinde düzenlenen basın toplantısında İspanyol ekibinin formasını giyen Pierre-Emerick Aubameyang, açıklamalarda bulundu. Gabonlu oyuncu, yarınki maça hazır olduklarını belirterek kazanmak için istekli ve motive olduklarını vurguladı. Barcelona'ya adapte olma konusunda takım arkadaşlarının kendisine çok yardımcı olduğunu belirten Aubameyang, "Çok çalıştım. Burada oldukça mutluyum. Arkadaşlarım çok yetenekli ve bana yardımcı oldular. Dolayısıyla adaptasyon süresini çok kısa zamanda atlattım. Oldukça yetenekli bir takıma geldim. İdmanlarda çok sıkı çalışıyoruz. Yaptıklarımızla kendimi geliştirdiğimi düşünüyorum. O yüzden beklenen seviyeye ulaşacağım" diye konuştu.

Öte yandan Aubameyang, Galatasaray'ın forveti Bafetimbi Gomis için gelen bir soruya ise,"Gomis de çok iyi bir forvet. Kariyerine saygı duyuyorum. Hem insan olarak hem de forvet olarak iyi biri olduğunu düşünüyorum" cevabını verdi.