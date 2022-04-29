Son dakika haberi... Neslihan Yiğit, Avrupa Badminton Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı
AA - Fatih Gazioğlu - Spor
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Son dakika haberler... Milli sporcu Neslihan Yiğit, İspanya'da düzenlenen Avrupa Badminton Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı.
Milli sporcu Neslihan Yiğit, İspanya'da düzenlenen Avrupa Badminton Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı.
Başkent Madrid'de yapılan şampiyonada Neslihan, tek kadınlar yarı finalinde dünya ve olimpiyat şampiyonu 1 numaralı seri başı İspanyol Carolina Marin ile karşılaştı.
Karşılaşmayı kaybeden milli badmintoncu, bronz madalyanın sahibi oldu.
AA / Fatih Gazioğlu - Spor