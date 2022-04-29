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Son dakika haberi... Neslihan Yiğit, Avrupa Badminton Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı

AA - Fatih Gazioğlu - Spor
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Son dakika haberi... Neslihan Yiğit, Avrupa Badminton Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı

Son dakika haberler... Milli sporcu Neslihan Yiğit, İspanya'da düzenlenen Avrupa Badminton Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı.

Milli sporcu Neslihan Yiğit, İspanya'da düzenlenen Avrupa Badminton Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı.

Başkent Madrid'de yapılan şampiyonada Neslihan, tek kadınlar yarı finalinde dünya ve olimpiyat şampiyonu 1 numaralı seri başı İspanyol Carolina Marin ile karşılaştı.

Karşılaşmayı kaybeden milli badmintoncu, bronz madalyanın sahibi oldu.

AA / Fatih Gazioğlu - Spor

Neslihan Yiğit, Bronz Madalya, Badminton, Milli, Spor, Haberler

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