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Son dakika haberi... Milli sporcular, VİRTÜS Avrupa Yaz Oyunları'nda 24 madalya kazandı

AA - Musa Samur - Spor
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Son dakika haberi... Milli sporcular, VİRTÜS Avrupa Yaz Oyunları'nda 24 madalya kazandı

Gelen son dakika haberine göre Polonya'da düzenlenen VİRTÜS Avrupa Yaz Oyunları'nda milli sporcular, toplam 24 madalya elde etti.

Polonya'da düzenlenen VİRTÜS Avrupa Yaz Oyunları'nda milli sporcular, toplam 24 madalya elde etti.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Krakow şehrinde gerçekleştirilen oyunlarda, Türkiye'yi temsil eden para yüzme ve para masa tenis sporcuları 5 altın, 6 gümüş, 13 bronz madalya kazandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen federasyon başkanı Birol Aydın, "Avrupa'da madalyaları topladık." dedi.

VİRTÜS Avrupa Yaz Oyunları'nda Türkiye'nin aldığı 24 madalyayla "tarihi başarı" elde ettiğini kaydeden Aydın, "Özel sporcularımız aldıkları madalyaların yanı sıra gösterdikleri performansla 2024 Paris Paralimpik Oyunları yolunda emin adımlarla yürüdüğümüzü gösterdi." ifadelerini kullandı.

AA / Musa Samur - Spor

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