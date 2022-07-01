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Son dakika haberi | Milli judocu Kayra Sayit altın madalya kazandı

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Son dakika haberi | Milli judocu Kayra Sayit altın madalya kazandı

Son dakika haberlerine göre Milli judocu Kayra Sayit, Akdeniz Oyunları kadınlar 78 kiloda altın madalya kazandı.

Milli judocu Kayra Sayit, Akdeniz Oyunları kadınlar 78 kiloda altın madalya kazandı.

Cezayir'de düzenlenen 19'uncu Akdeniz Oyunları'nda kadınlar judo 78 kilo finalinde Tunuslu rakibi Cheikh Rouhou'yu mağlup eden milli judocu Kayra Sayit, altın madalyanın sahibi oldu.


Demirören Haber Ajansı / Spor

Akdeniz Oyunları Spor Haberler Son Dakika

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