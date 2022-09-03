Son dakika haberi! "Merseyside" derbisinde kazanan çıkmadı
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Son dakika haberleri... İngiltere Premier Lig'de Everton ile Liverpool arasındaki "Merseyside" derbisi 0-0 sona erdi.
İngiltere Premier Lig'de Everton ile Liverpool arasındaki "Merseyside" derbisi 0-0 sona erdi.
Alman teknik adam Jurgen Klopp yönetimindeki Liverpool, ligin ilk 5 haftasında galibiyetle tanışamayan Frank Lampard'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Everton'a konuk oldu.
Liverpool'un üç topunun direktör döndüğü mücadelede iki takım da skoru lehine çeviremeyince mücadele golsüz tamamlandı.
Bu sezon Liverpool üçüncü, Everton ise dördüncü kez sahadan bir puanla ayrıldı.
Kaynak: AA / Yunus Kaymaz - Spor