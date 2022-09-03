Son dakika haberi! "Merseyside" derbisinde kazanan çıkmadı Spor Haberleri Son dakika haberleri... İngiltere Premier Lig'de Everton ile Liverpool arasındaki "Merseyside" derbisi 0-0 sona erdi. İngiltere Premier Lig'de Everton ile Liverpool arasındaki "Merseyside" derbisi 0-0 sona erdi. Alman teknik adam Jurgen Klopp yönetimindeki Liverpool, ligin ilk 5 haftasında galibiyetle tanışamayan Frank Lampard'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Everton'a konuk oldu. Liverpool'un üç topunun direktör döndüğü mücadelede iki takım da skoru lehine çeviremeyince mücadele golsüz tamamlandı. Bu sezon Liverpool üçüncü, Everton ise dördüncü kez sahadan bir puanla ayrıldı. Spor Kaynak: AA / Yunus Kaymaz Frank Lampard Liverpool Spor Haberler Son Dakika

Haberler ›› Spor ›› Son dakika haberi! 'Merseyside' derbisinde kazanan çıkmadı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.