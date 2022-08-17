Son dakika haberi... Menemen FK, Ekrem Kayılıbal'ı transfer etti Spor Haberleri Bir son dakika haberine göre Menemen FK, 23 yaşındaki kanat oyuncusu Ekrem Kayılıbal'ı kadrosuna katarak 2 yıllık sözleşme imzaladı. Menemen FK, 23 yaşındaki kanat oyuncusu Ekrem Kayılıbal'ı kadrosuna katarak 2 yıllık sözleşme imzaladı. TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Menemen FK, transferde durmak bilmiyor. Sarı-lacivertli ekip, yaz transfer dönemindeki 20. transferini Ekrem Kayılıbal'ı kadrosuna katarak gerçekleştirdi. İzmir temsilcisi, 23 yaşındaki kanat oyuncusu ile 2 yıllık sözleşmeye imza attı. Konyaspor altyapısından yetişen Ekrem Kayılıbal, daha sonra 1922 Konyaspor'a transfer olurken ardından geçen sezon başında Konyaspor'a geri dönmüştü. Kariyeri boyunca toplamda 64 resmi maça çıkan Ekrem Kayılıbal, söz konusu maçlarda 5 gol, 2 asistlik performans sergilemişti. Ekrem Kayılıbal, sağ ve sol kanat haricinde sağ bek mevkisinde de görev yapabiliyor. Öte yandan, yeni sezon hazırlıkları için yaklaşık iki haftadır Afyon'da bulunan sarı-lacivertli ekip, 18 Ağustos Perşembe günü İzmir'e dönerek ikinci etap çalışmalarına başlayacak. - İZMİR İhlas Haber Ajansı / Spor Türkiye Futbol Federasyonu Konyaspor Menemen İzmir Spor Haberler Son Dakika

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