Son dakika haberi... Manchester United, Leicester City deplasmanında tek golle kazandı Spor Haberleri Son dakika haber: İngiltere Premier Lig'de 5. haftanın kapanış maçında Manchester United, deplasmanda Leicester City'yi 1-0 yendi. İngiltere Premier Lig'de 5. haftanın kapanış maçında Manchester United, deplasmanda Leicester City'yi 1-0 yendi. King Power Stadı'nda oynanan karşılaşmada konuk takıma galibiyeti getiren golü, 23. dakikada Jadon Sancho kaydetti. Ligde üst üste üçüncü galibiyetini alan Manchester United, 9 puana ulaşarak 5. sıraya yerleşti. Dördüncü yenilgisini yaşayan Leicester City ise bir puanla son sırada kaldı. Spor Kaynak: AA / Mutlu Demirtaştan Leicester City FC Manchester United Spor Haberler Son Dakika

Haberler ›› Spor ›› Son dakika haberi... Manchester United, Leicester City deplasmanında tek golle kazandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.