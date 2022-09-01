Son dakika haberi... Manchester United, Leicester City deplasmanında tek golle kazandı
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Son dakika haber: İngiltere Premier Lig'de 5. haftanın kapanış maçında Manchester United, deplasmanda Leicester City'yi 1-0 yendi.
İngiltere Premier Lig'de 5. haftanın kapanış maçında Manchester United, deplasmanda Leicester City'yi 1-0 yendi.
King Power Stadı'nda oynanan karşılaşmada konuk takıma galibiyeti getiren golü, 23. dakikada Jadon Sancho kaydetti.
Ligde üst üste üçüncü galibiyetini alan Manchester United, 9 puana ulaşarak 5. sıraya yerleşti. Dördüncü yenilgisini yaşayan Leicester City ise bir puanla son sırada kaldı.
Kaynak: AA / Mutlu Demirtaştan - Spor