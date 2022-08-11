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Son dakika haberi! Kuşadasıspor'da Taha Yalçıner bombası

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Son dakika haberi! Kuşadasıspor'da Taha Yalçıner bombası

Son dakika haberleri: TFF 3'üncü Lig'de yeni sezonda hedefini 2'nci Lig olarak belirleyen Kuşadasıspor, Süper Lig ve 1'inci Lig'de uzun yıllar top koşturan 35 yaşındaki orta saha oyuncusu Taha Yalçıner ile 2 yıllık anlaşma sağladı.

TFF 3'üncü Lig'de yeni sezonda hedefini 2'nci Lig olarak belirleyen Kuşadasıspor, Süper Lig ve 1'inci Lig'de uzun yıllar top koşturan 35 yaşındaki orta saha oyuncusu Taha Yalçıner ile 2 yıllık anlaşma sağladı.

Fenerbahçe'de başladığı kariyerinde Muğlaspor, Karşıyaka, Adana Demirspor, Yılport Samsunspor, Aytemiz Alanyaspor, Akhisarspor, Bandırmaspor ve son olarak Sarıyer formalarını giyen Taha, Afyon kampına katıldı. Taha, kariyerinde Süper Lig'de 57, 1'inci Lig'de ise 230 maça çıktı. Kuşadasıspor'da olmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirten Taha Yalçıner, "Bu anlaşmamda emeği geçen Başkanımız Alim Emiroğlu ve yönetimimize teşekkür ederim. Tüm enerjimi Kuşadasıspor'un başarısı için harcayacağım" dedi.


- Kuşadası
Demirören Haber Ajansı / Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Taha Yalçıner Spor Haberler Son Dakika

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