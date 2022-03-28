Son dakika haberi! Kolombiyalı bisikletçi Bernal ağır yaralandığı kaza sonrası yeniden selede

Ineos Grenadiers takımının Kolombiyalı sporcusu Egan Bernal, yoğun bakıma alınmasına neden olan trafik kazasından 2 ay sonra bisiklet sürmeye başladı.

Yol bisikletinin üç büyük yarışından Fransa Turu'nu 2019'da, İtalya Turu'nu ise 2021'de kazanan Bernal, ağır yaralandığı kazanın ardından sağlığına kavuştu.

25 yaşındaki sporcu, Instagram hesabından bisiklet sürerken çekilmiş fotoğraflarını paylaştı. Bernal, paylaşımının altına "Hayatımın en mutlu günü. İki ay ve 20 kırık kemik sonrası buradayım ve daha fazlasını istiyorum." notunu yazdı.

Ülkesinin Gachancipa bölgesindeki evinin yakınlarında antrenman yaparken park halindeki otobüse yüksek hızla çarpan Bernal, başkent Bogota'daki La Sabana Üniversite Hastanesi'ne götürülmüştü.

Kaza sırasında bacağı ile dizinde kırıklar, akciğerinde çökme ve omurgasında çıkık olduğu tespit edilen Bernal, bir dizi ameliyatın ardından hastanenin yoğun bakım ünitesine alınmıştı.

Şampiyon bisikletçinin 2023'te, düşük bir ihtimalle de 2022 sezonu sonunda yarışlara dönmesi bekleniyor.