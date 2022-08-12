Son dakika haberi! Kasımpaşa, stoper Daniel Graovac'ı transfer etti Son dakika spor haberi... Spor Toto Süper Lig takımlarından Kasımpaşa, Bosna Hersekli stoper Daniel Graovac'ı kadrosuna kattı. Spor Toto Süper Lig takımlarından Kasımpaşa, Bosna Hersekli stoper Daniel Graovac'ı kadrosuna kattı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre son olarak Romanya'nın CFR Cluj takımında forma giyen 29 yaşındaki savunma oyuncusu, sportif direktör Muhammed Emir Saraç'ın da yer aldığı imza töreninde kendisini lacivert-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı. Spor AA / Emrah Oktay Kasımpaşa Spor Haberler Son Dakika

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