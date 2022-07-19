Son dakika haberi... Kasımpaşa, Ankaraspor'dan Erdem Çetinkaya ve Oğuzhan Efe Yılmaz'ı transfer etti Son dakika haberi: Spor Toto Süper Lig takımlarından Kasımpaşa, TFF 2. Lig temsilcisi Ankaraspor'dan Erdem Çetinkaya ve Oğuzhan Efe Yılmaz'ı kadrosuna kattı. Spor Toto Süper Lig takımlarından Kasımpaşa, TFF 2. Lig temsilcisi Ankaraspor'dan Erdem Çetinkaya ve Oğuzhan Efe Yılmaz'ı kadrosuna kattı. Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre iki futbolcu da sağlık kontrollerin ardından Kemerburgaz Tesisleri'nde sportif direktör Muhammed Emir Saraç'ın da hazır bulunduğu imza töreninde kendilerini Kasımpaşa'ya bağlayan sözleşmeyi imzaladı. Yeni transferlerden 21 yaşındaki Erdem Çetinkaya santrfor, 19 yaşındaki Oğuzhan Efe Yılmaz ise orta sahada görev yapıyor. AA / Emrah Oktay - Spor Ankaraspor Efe Yılmaz Kasımpaşa Spor Haberler Son Dakika

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