Son dakika haberi... Karşıyaka'da Selçuk gözde Son dakika haber: TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta mücadele edeceği yeni sezon öncesi Bolu kampını sürdüren Karşıyaka'da U19 takımından kadroya dahil edilen merkez orta saha ve sol kanat oyuncusu Selçuk Çetiner göze girdi. TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta mücadele edeceği yeni sezon öncesi Bolu kampını sürdüren Karşıyaka'da U19 takımından kadroya dahil edilen merkez orta saha ve sol kanat oyuncusu Selçuk Çetiner göze girdi. Yetiştiricilik sorunu çözülen 20 yaşındaki oyuncu profesyonel sözleşme imzalayıp A takım kadrosunda yer alacak. Belçika'da Standard Liege altyapısında yetişen gurbetçi futbolcu 2019 yılında Fenerbahçe A takımıyla antrenmanlarda denendi. Gençlerbirliği formasıyla 2020-2021 sezonunda U19 Süper Ligi'nde forma giyen genç yıldız adayı, geçen sezon ise Karşıyaka altyapısına kazandırıldı. Kaf-Kaf'ta ilk sezonunda U19 Bölgesel Gelişim Ligi'nde final oynayan kadroda yer alan Selçuk, 8 takım arkadaşıyla birlikle sezon öncesi A takım kampına dahil edildi. Bolu'da 5-1 kazanılan ilk hazırlık maçında Sapanca Gençlikspor'a 1 de gol atan Selçuk profesyonel olacak. Yeşil-kırmızılı ekip kamptaki ikinci maçını yarın Arnavutköy Belediyespor'la oynayacak. - İzmir Demirören Haber Ajansı / Spor Türkiye Futbol Federasyonu Karşıyaka Selçuk Bolu Spor Haberler Son Dakika

Haberler ›› Spor ›› Son dakika haberi... Karşıyaka'da Selçuk gözde - Haberler

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.