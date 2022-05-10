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Son dakika haberi: Hikmet Karaman, Kayserispor ile Trabzonspor'a karşı kazanamadı

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Son dakika haberi: Hikmet Karaman, Kayserispor ile Trabzonspor'a karşı kazanamadı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Teknik Direktör Hikmet Karaman, Kayserispor'un başında çıktığı maçlarda Trabzonspor'a karşı hiç üstünlük kuramadı.

Teknik Direktör Hikmet Karaman, Kayserispor'un başında çıktığı maçlarda Trabzonspor'a karşı hiç üstünlük kuramadı.

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanş maçı bugün Kadir Has stadında Kayserispor ile Trabzonspor arasında oynanacak. Kayserispor'un Teknik Direktörü Hikmet Karaman'ın Trabzonspor'a karşı ilginç istatistiği var. Karaman, Kayserispor'un başında çıktığı maçlarda Trabzonspor'a karşı hiç kazanamadı.

Kayserispor takımının başında 4 kez Süper Lig, 1 kez de Türkiye Kupası maçında Trabzonspor'a rakip olan Hikmet Karaman, 5 maçı da kaybetti. Bu 5 maçta Kayserispor, rakibine 6 gol atarken kalesinde ise 13 gol gördü. İşte o maçlar:

2021/2022 Trabzonspor-Kayserispor 1-0 (T.K.)

2021/2022 Trabzonspor-Kayserispor 3-2 (S.L.)

2021/2022 Kayserispor-Trabzonspor 1-2 (S.L.)

2018/2019 Trabzonspor-Kayserispor 4-2 (S.L.)

2004/2005 Trabzonspor-Kayserispor 3-1 (S.L.) - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı / Spor

Hikmet Karaman, Trabzonspor, Kayserispor, Karaman, Spor, Haberler

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